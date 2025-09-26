الذهب يستقر قرب مستويات مرتفعة مع تراجع توقعات خفض الفائدة ومخاوف الرسوم الجمركية

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة عند مستويات مرتفعة نسبياً، بعد أن خففت البيانات الاقتصادية الأمريكية من التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال العام الجاري، في حين قدمت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعماً إضافياً للمعادن الثمينة قبيل صدور تقرير التضخم الرئيسي لاحقاً اليوم.

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 3748.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، مع تسجيله مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.6 بالمئة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3774.50 دولار للأوقية.

وأوضح تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة “كيه.سي.إم تريد”، أن الذهب يتداول بوتيرة بطيئة نسبياً، إذ يتردد المستثمرون في اتخاذ قرارات كبيرة قبل صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والتي قد تعكس نتائج الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة.

وأشارت البيانات الصادرة يوم الخميس إلى انخفاض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، إلى جانب نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي قوي واستثمارات في الأعمال.

وبحسب أداة “فيد ووتش” التابعة لـ “سي.إم.إي”، انخفضت توقعات المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر إلى 85% و60% على التوالي، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 91% و76%.

وأضاف ووترر أن إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة يحافظ على حالة من اليقظة بين المتداولين، ما يدعم الذهب كملاذ آمن ويحد من أي تراجع فوري في الأسعار. وتبدأ هذه الرسوم على مجموعة واسعة من السلع المستوردة من الأول من أكتوبر.

ويتجه المستثمرون حالياً للتركيز على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم، والمتوقع صدورها اليوم، والتي تشير التقديرات إلى ارتفاعها بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي في أغسطس.

وفي الأسواق العالمية، تراجع الطلب على الذهب في الصين خلال الأسبوع الجاري، بينما استمر الشراء المنتظم في أسواق آسيوية أخرى، مدفوعاً بتوقعات بمزيد من المكاسب، في ظل البيئة الحالية لانخفاض أسعار الفائدة التي تدعم عادة أسعار الذهب.