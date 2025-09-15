الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ رهانات كبيرة قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يخفض البنك المركزي فيه أسعار الفائدة ويقدم المزيد من المؤشرات بشأن وتيرة المزيد من التيسير.

وبقي الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 3644.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1036 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي، ووصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 3681 دولارا.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا المحلل لدى أكتيف تريدز “من المتوقع بشكل كبير أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك بشأن النبرة التي سيتبناها جيروم باول في تصريحاته عقب الاجتماع والتوجيهات التي سيقدمها بشأن قرارات السياسة النقدية المستقبلية”.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر وتيرة في سبعة أشهر خلال أغسطس آب وسط زيادة في تكاليف الإسكان والغذاء. وعلى الرغم من ارتفاع الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، فإن ذلك أبقى بنك الاحتياطي الاتحادي على المسار ذاته لخفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يكاد المتداولون يجمعون على توقع أن يخفض المركزي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة النقدية المرتقب، مع احتمال ضئيل لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عائدا، والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويأتي اجتماع مجلس الاحتياطي وسط تحديات، ومنها نزاع قانوني حول قيادته وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة مزيد من السيطرة على السياسة النقدية والدور الأوسع للبنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 42.19 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1396.40 دولار. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1206.66 دولار.