الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لقرار متوقع إلى حد كبير بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، وبقيت المكاسب محدودة وسط جني الأرباح وارتفاع الدولار.

وبقي الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 3642.65 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:06 بتوقيت غرينتش. وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى قياسي له عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3680.20 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد، إن تهافت التجار على جني الأرباح وبعض القوة في أداء الدولار يشكلان ضغطا على الذهب.

وقال ووترر “التوقعات الصعودية ما زالت قائمة؛ ومع ذلك، فإن فترة من التماسك أو التراجع الطفيف قد تكون نتيجة جيدة تدعم تطلعات الذهب نحو تحقيق مستويات سعرية أعلى”.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وجاءت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس آب أعلى قليلا من التوقعات يوم الخميس، لكن المستثمرين يتوقعون ألا يثني هذا مجلس الاحتياطي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء.

وقال ووترر “يكمن الخطر على الذهب هذا الأسبوع في أن مجلس الاحتياطي قد لا يكون واضحا تماما في تحديد موعد تخفيضات أسعار الفائدة القادمة”.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد.

ويأتي اجتماع مجلس الاحتياطي وسط تحديات، ومنها نزاع قانوني حول قيادته وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة مزيد من السيطرة على السياسة النقدية والدور الأوسع للبنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 42.20 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1397.59 دولار والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1197.88 دولار.