الذهب يستقر مع ترقب مؤشرات حول مسار الفائدة الأمريكية

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم الجمعة إذ يترقب المتعاملون المزيد من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعدما لم يلب خفض الفائدة 25 نقطة أساس والتلميح بمزيد من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة توقعات المستثمرينالعالية.

بحلول الساعة 03:11 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3646.23 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد المعدن النفيس إلى مستوى قياسي أمس الأربعاء عند 3707.40 دولار.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند3678.90 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم “لا تزال المعنويات جيدة لكنها بالتأكيد هدأت قليلا. في الأساس، لم يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي حقا التوجيهات اللازمة حول التيسير النقدي لدفع الذهب للارتفاع”.

وأضاف رودا “التوقعات بخفض واحد فقط في عام 2026 لها تأثير في دفع عوائد سندات الخزانة والدولار إلى الارتفاع”.

وتابع “نحن بحاجة إلى شيء ما الآن لعكس هذا المسار حتى يتمكن الذهب من تجاوز مستوى 3700 دولار. وربما تفي بعض البيانات الأمريكية الضعيفة بالغرض”.

واستأنف مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء وترك الباب مفتوحا أمام المزيد من التيسير النقدي، لكنه حذر من تضخم عنيد مما أثار الشكوك حول وتيرة التخفيضات في المستقبل.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 92 بالمئة خفضا آخر لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وأظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي، لكن سوق العمل تشهد ضعفا مع تراجع الطلب على العمالة والعرض أيضا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 42.11 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1386.10 دولار.

وتقدم البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1157.49 دولار ويتجه نحو خسائر أسبوعية بنزوله 3.3 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.