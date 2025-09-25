الذهب يستقر وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية

استقرت أسعار الذهب الخميس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية للحصول على مزيد من المؤشرات حول المسار الذي يمكن أن يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الدولار قليلا مما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3765.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل السبائك المقومة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي أمس الأربعاء إنها “دعمت بشكل كامل” قرار المركزي الأمريكي بخفض الفائدة الأسبوع الماضي وتتوقع المزيد من التخفيضات في المستقبل.

وذكر إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف “قد يعكس هذا التحرك التوقعات بأن البنك المركزي يعتزم دفع الاقتصاد الأمريكي بقوة بينما يعيد تركيزه على سوق العمل”.

وأكد جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي يوم الثلاثاء على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وضعف سوق الوظائف في قرارات السياسة النقدية القادمة.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، غدا الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات حول أسعار الفائدة.

وقد تقدم بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الخميس، رؤى حول ظروف سوق العمل.

وسجل المعدن الأصفر، الذي عادة ما يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، مستوى قياسيا مرتفعا عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 43.83 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1470.66 دولار. وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1210.96 دولار.