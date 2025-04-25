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الذهب يستقر وسط ترقب لاتفاق تجاري بين أمريكا والصين

منذ 9 دقائق
الذهب. رويترز

الذهب. رويترز

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استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، إذ لا يزال المستثمرون متمسكين بتوقعاتهم لاستمرار ارتفاعها، بينما يراقبون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3348 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3359 دولارا.

وقال ييب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي “هناك إقبال مبالغ فيه على شراء الذهب ربما يستدعي أخذ هدنة لبعض الوقت، لكن الانحسار محدود حتى الآن، إذ لا يزال المستثمرون يعتبرون الذهب وسيلة تحوط قوية في ظل استمرار حالة الضبابية”.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين جارية، نافيا مزاعم الصين عدم إجراء أي مناقشات لتخفيف حدة الحرب التجارية الدائرة.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد “حقا” تسوية النزاع التجاري، عليها رفع جميع الرسوم الجمركية أحادية الجانب ضد الصين.

وارتفع سعر المعدن الذي لا يدر عائدا، والذي غالبا ما يعد وسيلة تحوط من عدم الاستقرار العالمي، بأكثر من 700 دولار منذ بداية العام، ولامس مستويات غير مسبوقة عدة مرات.

ووصل إلى 3500.05 دولار يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 33.42 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 969.65 دولار، وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 943.24 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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