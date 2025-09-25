الذهب يستقر وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الذي يمكن أن يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3739.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3769.60 دولار.

وسجل المعدن الأصفر، الذي عادة ما يزدهر في ظل أسعار الفائدة المنخفضة، مستوى قياسيا مرتفعا عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل السبائك المقومة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي أمس الأربعاء إنها “دعمت بشكل كامل” قرار المركزي الأمريكي خفض الفائدة الأسبوع الماضي وتتوقع المزيد من التخفيضات في المستقبل.

وذكر إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف “ربما يعكس هذا التحرك التوقعات بأن البنك المركزي يعتزم دفع الاقتصاد الأمريكي بقوة بينما يعيد تركيزه على سوق العمل”.

وأكد جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي يوم الثلاثاء ضرورة تحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وضعف سوق الوظائف في قرارات السياسة النقدية القادمة.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، والذي يصدر غدا الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات حول أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاعا 0.3 بالمئة في أغسطس آب على أساس شهري و2.7 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقد تقدم بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الخميس، رؤى حول ظروف سوق العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 43.95 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1474.90 دولار وهبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1203.86 دولار.