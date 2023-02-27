الذهب يسجل أدنى مستوى خلال شهرين!

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين (الاثنين 27-2-2023) بعدما أذكت بيانات اقتصادية أمريكية قوية المخاوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مزيدا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1808.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1815 دولارا للأوقية.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعا كبيرا نسبته 1.8 بالمئة في إنفاق المستهلكين الأمريكيين في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مارس آذار 2021، بينما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر المفضل لدى المركزي الأمريكي لقياس التضخم، بنسبة 0.6 بالمئة بعدما زاد 0.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية “مزيج ارتفاع إنفاق المستهلكين لأعلى في عامين وقوة أرقام الوظائف المنشورة في وقت سابق من الشهر سيمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي الثقة لرفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم”.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن رفع أسعار الفائدة يقلل جاذبيته للمشترين إذ يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.9 بالمئة إلى 20.58 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 906.94 دولار بينما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1415.96 دولار للأوقية.