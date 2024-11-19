الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار الأمريكي بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2623.54 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر تشرين الثاني. وزادت الأسعار اثنين بالمئة أمس الاثنين.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار الأمريكي مع بدء جني الأرباح بعد الارتفاع المذهل الذي حققه الأسبوع الماضي. ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم “أحدث تحركات السوق فنية إلى حد كبير، ومتأثرة بذروة في عمليات شراء الدولار الأمريكي”.

وأثارت بيانات اقتصادية قوية حديثة مخاوف بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيواصل خفض أسعار الفائدة بعد تخفيضات بلغت 75 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول. ومن المقرر أن يلقي العديد من مسؤولي البنك بتعليقات هذا الأسبوع.

وقال رودا إن تحرك سعر الذهب سيكون انعكاسا لأي تغير في التوقعات بشأن اجتماع البنك المقرر في ديسمبر كانون الأول، مضيفا أن أي بيانات أو تعليقات من المسؤولين بشأنه ستكون ذات صلة.

ويرى المتداولون حاليا فرصة قدرها 58.8 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول مقابل فرصة تبلغ 41.2 بالمئة لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، شنت روسيا يوم الأحد أكبر غارة جوية لها على أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، مما ألحق أضرارا بالغة بشبكة الطاقة في البلاد.

وتزدهر الأصول غير المدرة للعائدات مثل الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي ظل حالة الغموض الجيوسياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 31.32 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 969.80 دولار.

واستقر سعر البلاديوم عند 1005.20 دولار بعد ارتفاعه بأكثر من خمسة بالمئة أمس الاثنين.