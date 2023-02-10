الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية

سجل الذهب ارتفاعا طفيفا (الجمعة 10-2-2023) في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1867.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1427 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن بلغ في وقت سابق أدنى مستوى له منذ السادس من يناير كانون الثاني. وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت المعدن 0.1 بالمئة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1878.10 دولار.

ينتظر المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في 14 فبراير شباط. وبينما تتزايد المخاوف من حدوث ركود عالمي، يشير الارتفاع القوي في الأسواق العالمية إلى عودة التفاؤل، مما قد يخفف من دورة رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال بارت ميليك رئيس أبحاث أسواق السلع في تي.دي سكيوريتيز “سيتعين علينا أن نرى تقدما كبيرا ومستداما على جبهة التضخم قبل أن يشعر المسؤولون عن السياسة النقدية بالارتياح للسماح لأسعار الفائدة بالانخفاض”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 22.18 دولار للأوقية، لكنها تتجه لانخفاض أسبوعي رابع على التوالي، بينما انخفض البلاديوم 3.6 بالمئة إلى 1570.50 دولار.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 962.49 دولار، لكنه يتجه لخسارة أسبوعية خامسة على التوالي.