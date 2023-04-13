الخميس 22 رمضان 1444 ﻫ - 13 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الذهب يصعد مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة

منذ 36 دقيقة
الذهب- رويترز

الذهب- رويترز

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات.

وبحلول الساعة 0332 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2016.99 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2030.70 دولار.

وصعدت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لزيادة نسبتها 0.2 بالمئة، بعد صعوده 0.4 بالمئة في فبراير شباط.

وقال يب جون رونج محلل السوق في آي.جي “توقعات أن دورة رفع الاحتياطي الاتحادي ربما تقترب من نهايتها راسخة بفعل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الأخيرة، بينما يدعم انخفاض عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار أسعار الذهب”.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وأضاف يب أن مخاوف الركود “تسمح لأسعار الذهب بالاعتماد على وضعها كملاذ آمن”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.50 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1464.16 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار- رويترز
الدولار يتراجع مع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة
تقلبات في أسعار النفط
النفط يتراجع مع بقاء الحذر بشأن مخاوف الركود
عناصر من قوات الدعم السريع- أرشيفية
الجيش السوداني يحذر من تحركات لقوات الدعم السريع في الخرطوم

الأكثر قراءة

ندى ظلام وزوجها
وصلنا للنهاية.. وفاة محاربة السرطان "ندى الظلام" بعد صراع مع المرض
آثار الزلزال المدمر في تركيا
زلزال تركيا - سوريا
هزّة أرضيّة جديدة تضرب مركز الزلزال المدمّر في تركيا.. كم بلغت قوّتها؟
النائب غسان سكاف
غسان سكاف يكشف عن انتخاب رئيس توافقي في هذا الموعد!