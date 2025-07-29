الذهب يصعد وسط ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين ونتائج اجتماع المركزي

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لنتائج محادثات التجارة بين واشنطن وبكين واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي).

وبحلول الساعة 1746 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3327.69 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى له منذ التاسع من يوليو تموز أمس الاثنين، بعد أن أدى اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تراجع الطلب عليه كملاذ آمن.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3324 دولارا.

ويشير محللون إلى أن الاتفاقات الأمريكية الأحدث مع الاتحاد الأوروبي واليابان خففت من حدة التوتر، لكن المحادثات مع الصين لا تزال أكثر تعقيدا وأطول أمدا.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في سيتي إندكس “نظرا لخطر انهيار المحادثات، لا يزال بعض المستثمرين يرون أنه قد يكون من المناسب الاستثمار في أصول الملاذ الآمن في حال ساءت الأمور مجددا”.

وعلى صعيد أسعار الفائدة الأمريكية، يختتم اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي، الذي يستمر يومين، غدا الأربعاء، مع توقعات كبيرة ببقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وسيترقب المستثمرون تعليقات الاحتياطي الاتحادي بحثا عن أي مؤشرات على توقيت ووتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة في المستقبل.

ويميل الذهب إلى تحقيق مكاسب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إذ أن انخفاض العائد على الأصول المنافسة يجعل المعدن غير المُدر للعائد أكثر جاذبية للمستثمرين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 38.19 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1399.70 دولار، وزاد البلاديوم‭ ‬‭0.9 ‬بالمئة إلى 1257.41دولار.