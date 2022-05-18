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الذهب يقترب من أدنى مستوى منذ أشهر!

18 - مايو - 2022
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير كانون الثاني تحت ضغط ناجم عن تعافي الدولار وموقف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشدد تجاه التضخم.

وبحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1815.39 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1814.70 دولار.

وحقق الدولار مكاسب بعد انخفاض دام ثلاث جلسات، مما قلل من جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وتعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة بالقدر المطلوب لوقف زيادة التضخم الذي قال إنه يهدد أساس الاقتصاد.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد زيادة حادة في الجلسة السابقة مما أدى إلى تعزيز الطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا والحد من خسائره.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 21.61 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 960.09 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 2110.58 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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