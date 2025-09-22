الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
الذهب يقترب من أعلى مستوى قياسي مع ترقب الأسواق لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي

حام الذهب قرب ذروته التاريخية اليوم الاثنين، مدعوماً بتوقعات مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية وترقب المستثمرين لخطابات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3688.76 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً عند 3707.40 دولار الأسبوع الماضي، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.5% إلى 3723.70 دولاراً.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في “كيه سي إم تريد”، إن استمرار إشارات الاقتصاد الكلي على تراجع الضغوط التضخمية قد يدفع الذهب لتسجيل مستويات قياسية جديدة، خصوصاً مع تزايد الطلب من البنوك المركزية.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم، إضافة إلى تصريحات ما لا يقل عن 12 مسؤولاً في المجلس هذا الأسبوع، من بينهم رئيسه جيروم باول.

وكان الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بواقع 25 نقطة أساس، وسط توقعات بخفضين إضافيين خلال أكتوبر وديسمبر.

ومنذ بداية العام، قفز الذهب بأكثر من 40% بدعم من التوترات الجيوسياسية، وتوسع سياسة التيسير النقدي، ومشتريات البنوك المركزية.

كما ارتفعت الفضة 0.3% إلى 43.20 دولاراً للأونصة مقتربة من أعلى مستوياتها في 14 عاماً، بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 1398.40 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1150.75 دولاراً.

    المصدر :
  • رويترز

