الذهب يقفز فوق 3200 دولار مع تصاعد الحرب التجارية ومخاوف الركود

ارتفعت أسعار الذهب حوالي اثنين بالمئة وتجاوزت مستوى 3200 دولار اليوم الجمعة بدعم من ضعف الدولار ومخاوف من حدوث ركود وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة ليصل إلى 3227.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 3237.56 دولار في وقت سابق من الجلسة. وحقق مكاسب تجاوزت ستة بالمئة على مدار الأسبوع.

وزدات العقود الأمريكية الآجلة للذهب أكثر من اثنين بالمئة لتصل إلى 3246.30 دولار.

ورفعت بكين رسومها الجمركية على البضائع الأمريكية إلى 125 بالمئة اليوم الجمعة، لترد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 بالمئة، مما يزيد المخاطر في الحرب التجارية التي تهدد بإحداث اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.

وانخفضت الأسهم العالمية وتراجع الدولار. ويجعل انخفاض العملة الأمريكية المعدن الأصفر المقوم بها أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.

وواصل الذهب ارتفاعه الحاد في المعاملات الفورية منذ العام الماضي، وسجل عدة مستويات قياسية مرتفعةوزاد بأكثر من 21 بالمئة هذا العام، وسط حالة من عدم اليقين وطلب من البنوك المركزية.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس “نعتقد أن الذهب أمامه المزيد من الارتفاع… نستهدف 3400 إلى 3500 دولار أمريكي للأوقية خلال الأشهر المقبلة”.

وأظهرت بيانات أمس الخميس انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس آذار على نحو مفاجئ. وينصب التركيز أيضا على بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش سعيا لمؤشرات على مسار السياسة النقدية.

ويراهن المتداولون الآن على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيستأنف خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران وربما يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 31.46 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 إلى 940.45 دولار، وقفز البلاديوم 2.05بالمئة مسجلا 927.29 دولار.