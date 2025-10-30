الذهب يقفز مع تراجع الدولار وترقب نتائج المحادثات الأمريكية-الصينية

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2% اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي وسط ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بشأن التجارة. وسجل الذهب الفوري 4004.75 دولار للأوقية بحلول الساعة 09:18 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 4018.30 دولار للأوقية.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق 3.75%–4%، مع استمرار صعوبة التوصل إلى إجماع حول السياسة النقدية المستقبلية.

ويسهم ضعف أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي في دعم الذهب، فيما يراقب المستثمرون الاتفاق الأمريكي-الصيني حول الرسوم الجمركية ومشتريات الصين من فول الصويا والمعادن الاستراتيجية.

كما شهدت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعاً، حيث صعدت الفضة الفورية بنسبة 1.4% إلى 48.22 دولار للأوقية، والبلاتين 2% إلى 1616.20 دولار، والبلاديوم 2.9% إلى 1441.24 دولار للأوقية.