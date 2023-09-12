الذهب ينخفض على وقع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة غدًا الأربعاء.

وبحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1909.50 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلًا أدنى مستوى له منذ 25 أغسطس/ آب، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1932.60 دولار للأوقية.

وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق الاستراتيجيين لدى آر.جيه.أو فيوتشرز: “الناس يخرجون من السوق وينتظرون البيانات، وربما يشترون الذهب بسعر أقل لأنه لا يزال هناك (بعض) عمليات الشراء الآمنة في الذهب”.

ومما يجعل الذهب أغلى بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ارتفاع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية المقررة غدًا الأربعاء، والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

ووفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة في أغسطس/ آب مقابل 0.2 بالمئة في الشهر السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة نحو 0.7 بالمئة إلى 22.91 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 908.96 دولار، وتقدم البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1225.79 دولار.