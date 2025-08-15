الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
الذهب ينخفض وسط بيانات أمريكية تعزز قوة الدولار

منذ ساعتين
تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل هبوط أسبوعي بعدما تسببت بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من المتوقع في انحسار الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3333.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش. وانخفض المعدن الأصفر 1.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 3378.90 دولار.

وأفادت وزارة العمل بأن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفع 3.3 بالمئة في يوليو تموز على أساس سنوي متجاوزا التوقعات بقراءة عند 2.5 بالمئة. وجاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أقل من المتوقع عند 224 ألف طلب مقابل توقعات بإجمالي 228 ألف طلب.

ويأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف في يوليو تموز مما عزز احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وفي حين أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الصادرة أمس الخميس لم تؤثر على احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول فإنها قادت لهبوط التوقعات بأن يكون التخفيض بواقع 50 نقطة أساس.

وعادة ما يزدهر الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 37.89 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1351.78 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1140.69 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

