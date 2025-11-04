الذهب يهبط تحت 4000 دولار مع صعود الدولار وتبدد آمال خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة)، متأثرةً بارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، وبانحسار التوقعات بشأن خفض جديد لأسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر، إلى جانب تراجع حدة التوتر التجاري بين واشنطن وبكين.

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضاً بنسبة 0.2% ليبلغ 3992.23 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 4001.40 دولار للأوقية.

وبقي الدولار مستقراً قرب ذروته خلال ثلاثة أشهر، بعد أن دفع انقسام أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض إضافي للفائدة قبل نهاية العام.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، إن “قوة الدولار تشكل تحدياً مستمراً أمام الذهب، إذ يعيد المتعاملون النظر في احتمالات خفض الفائدة مرة أخرى هذا العام”.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية خلال 2025، لكن رئيسه جيروم باول أكد أن أي خفض جديد “ليس مضموناً”. وتشير بيانات CME FedWatch إلى أن الأسواق ترجّح بنسبة 65% فقط خفضاً إضافياً للفائدة في ديسمبر، مقارنة بـ90% قبل تصريحات باول.

ويستفيد الذهب عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة أو عند تصاعد المخاوف الاقتصادية، كونه من الأصول الآمنة التي لا تحقق عائداً. ويتجه المستثمرون هذا الأسبوع إلى مراقبة بيانات ADP الخاصة بالتوظيف في الولايات المتحدة لاستقاء مؤشرات جديدة حول توجه السياسة النقدية.

وأضاف ووترر: “إذا جاءت بيانات ADP ضعيفة، فقد يمنح ذلك الذهب دفعة نحو التعافي مجدداً”.

وعلى الرغم من أن المعدن الأصفر صعد بنحو 53% منذ مطلع العام، فإنه فقد أكثر من 8% من قيمته منذ بلوغه مستوى قياسي في 20 أكتوبر الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن اتفاق مبدئي لخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين مقابل تنازلات من جانب بكين، في خطوة خفّفت من حدة التوتر التجاري بين البلدين.

أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 48.12 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بالنسبة نفسها إلى 1566.60 دولار، في حين انخفض البلاديوم 1% إلى 1430.31 دولار.