الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025
الذهب يواصل الارتفاع مستفيدا من ضغط رهانات خفض الفائدة بأمريكا على الدولار

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2025 7:12 صباحًا
الذهب

رتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس مدعوما من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة في وقت تتزايد فيه رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 بالمئة إلى 3368.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 3417.80 دولار.

وانخفض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل عملات منافسه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف في يوليو تموز، مما يزيد من فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويرى المتعاملون الآن أن خفض المركزي الأمريكي للفائدة في 17 سبتمبر أيلول صار في حكم المؤكد، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وعادة ما يرتفع الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 38.56 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1338.33 دولار. وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1136.70 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

