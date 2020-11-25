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الرئاسة الأرجنتينية: حداد عام لـ3 أيام بعد وفاة مارادونا

منذ 11 دقيقة
دييغو مارادونا

دييغو مارادونا

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توفي أسطورة كرة القدم العالمي دييغو مارادونا اليوم الأربعاء إثر سكتة قلبية عن عمر الـ60 عاماً. وعلى أثر الوفاة، أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لمدة ثلاثة أيام.

وقال محامي الأسطورة دييغو مارادونا إن النجم الأرجنتيني، الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، توفي نتيجة أزمة قلبية، عن عمر 60 عاما.

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس اليوم الأربعاء.

وقاد مارادونا الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986. وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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