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الرئاسة الأوكرانية: المحادثات مع روسيا جارية الآن

13 - مارس - 2022
مفاوضات روسيا وأوكرانيا

مفاوضات روسيا وأوكرانيا

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قال أوليكسي أريستوفيتش المستشار بالرئاسة الأوكرانية إن كييف وموسكو تجريان محادثات اليوم الأحد وإن السلطات الأوكرانية تركز بشكل خاص على الوضع حول مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضاف أريستوفيتش في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني “المحادثات مستمرة الآن”.

وقال إن أوكرانيا تنشر قوات كافية في ماريوبول لمنع سقوطها في أيدي القوات الروسية التي تحاصرها.

من جهته، أعرب العضو في الوفد الروسي في المفاوضات الروسية الأوكرانية ليونيد سلوتسكي عن تفاؤله بسير المفاوضات.

ولم يستبعد سلوتسكي في تصريحات لقناة روسيا اليوم إمكانية التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.

في المقابل، حذر حلف شمال الأطلسي “ناتو” من احتمال استخدام موسكو أسلحة دمار شامل في أوكرانيا، وقال إن قرار إنهاء الحرب بيد بوتين.

بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يريد حربا مع روسيا، ولكن الهدف هو إضعاف القيادة السياسية المسؤولة عما يجري في أوكرانيا.

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على جارتها أوكرانيا، 24 فبراير الماضي بعد إعلان الأخيرة نيتها الانضمام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” وهو ما تراه موسكو يمثل خطرًا على أمنها القومي بسبب تزايد الأنشطة العسكرية للغرب قرب حدودها.

وفور الغزو الروسي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية وعنيفة على روسيا في محاولة لعزلها عن العالم.

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