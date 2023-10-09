الرئاسة التركية: أردوغان يحذر إسرائيل من الضرر الجماعي في غزة

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الإسرائيلي الاثنين بأن أي خطوات تلحق ضررا جماعيا بسكان غزة ستزيد المعاناة في المنطقة وأنه يتعين الإنصات لصوت العقل.

وأضافت الرئاسة أن أردوغان أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في مكالمة هاتفية أن تركيا ستكثف جهودها من أجل السلام الدائم في المنطقة.

هذا وأكد أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها، فقد تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي

وفي تسجيل صوتي بثته قناة الجزيرة الفضائية، أعلن أبو عبيدة أن حركة حماس، قررت وضع حدا للإجرام الصهيوني الفاشي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو عبيدة: “كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين، ونحمل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار”.

وختم أبو عبيدة رسالته المقتضبة والتحذيرية بالقول: “الكرة في ملعب العدو من الآن وقد أعذر من أنذر”.