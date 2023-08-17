الرئاسة التركية: تركيا حذرت روسيا بعد حادثة سفينة الشحن في البحر الأسود

قالت الرئاسة التركية في منشور الخميس على منصة إكس، تويتر سابقا، إن السلطات التركية حذرت نظيرتها الروسية بعد حادثة سفينة الشحن في المياه الدولية بالبحر الأسود.

وذكرت الرئاسة “في أعقاب حادثة السفينة، جرى تحذير النظراء في روسيا بالطريقة الملائمة لتجنب مثل هذه المحاولات التي ستؤدي إلى تصعيد التوتر في البحر الأسود”.

وقالت روسيا الأحد في بيان إن سفينة الدورية فاسيلي بيكوف التابعة لها أطلقت أعيرة من أسلحة آلية على السفينة سوكرو أوكان التي ترفع علم بالاو لعدم استجابة قبطان السفينة لطلب للتوقف من أجل التفتيش.