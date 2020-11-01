الرئاسة الجزائرية تصدر بياناً حول صحة الرئيس

أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان، الأحد، تحسن الوضع الصحي لرئيس البلاد عبد المجيد تبون الموجود في ألمانيا للعلاج، منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وجاء في البيان أنه”بعد خضوع رئيس الجمهورية لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الفريق تفاؤله بنتائج الفحوصات”.

وأوضح البيان أن الرئيس تبون “تلقى العلاج المناسب وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق”.

وفيما لم يذكر البيان طبيعة تلك الفحوصات، رجّحت وسائل إعلام ألمانية إصابة الرئيس الجزائري بفيروس كورونا نتيجة عدوى من مقربين منه في الرئاسة.

وفي تصريح مقتضب لوسائل الإعلام المحلية عقب الإدلاء بصوته في استفتاء تعديل الدستور، اكتفى عبد الحفيظ علاهم مستشار الرئيس الجزائري بالقول إن “صحة تبون جيدة”.

واليوم، بدأ أكثر من 24 مليون ناخب بالجزائر، الإدلاء بأصواتهم في تعديل دستوري يُفترض أن يؤسس لـ”جزائر جديدة”.