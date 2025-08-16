السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
الرئاسة الفرنسية: قادة "تحالف الراغبين" سيجتمعون غداً

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2025 4:14 مساءً
الرئاسة الفرنسية

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن قادة “تحالف الراغبين” سيجتمعون بعد ظهر غد الأحد عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن المقررة يوم الاثنين.

وقالت الرئاسة إن الاجتماع سيرأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وتعهد عدد من القادة الأوروبيين بمواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا، عقب قمة في ألاسكا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وصدر بيان مشترك عن القادة الأوروبيين بعد أن أطلعهم ترامب على نتائج محادثاته مع بوتين.

ومن بين هؤلاء القادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقال القادة الأوروبيون: “نرحب بجهود ترامب لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا وإنهاء الحرب الروسية وتحقيق السلام العادل والدائم”.

وتابعوا في البيان: “الخطوة التالية يجب أن تكون الآن إجراء المزيد من المحادثات بمشاركة زيلينسكي مثلما تصور ترامب”.

وأكد القادة استعدادهم للعمل مع ترامب وزيلينسكي لعقد قمة ثلاثية بدعم أوروبي. مشددين على ضرورة تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.

وأضافوا: “ينبغي عدم فرض قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول ثالثة”. معتبرين أنه لا يمكن لروسيا معارضة مساعي أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقال بيان القادة الأوروبيين: “لا يجوز تغيير الحدود الدولية بالقوة”. وتابع “موسكو “لا يمكن أن تتمتع” بحق النقض بشأن عملية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أو الناتو”.

  • رويترز

