الرئاسة الفلسطينية تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على القدس

دعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة المجتمع الدولي للتحرك الجدي لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة هذه الممارسات عدوانا عنصريا على حرمة المقدسات وعلى حرية العبادة، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان العالمية.

واستنكر أبو ردينة هذه الجريمة العنصرية التي ارتكبتها الشرطة الإسرائيلية، محذرا من عواقب هذه السياسة العدوانية التي تنذر بتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أقدمت مساء يوم الثلاثاء، على انتهاك حرمة الأقصى وقطع أسلاك الصوت عن مآذن المسجد ما حال دون رفع أذان صلاة العشاء عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان.