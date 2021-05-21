الرئاسة الفلسطينية تدين استمرار اسرائيل في انتهاج سياسة الاقتحامات

أوضحت الرئاسة الفلسطينية في بيان، أن “نحو 80 مواطنا أصيبوا جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة واعتدائها على المصلين، بالإضافة لمواصلتها الاعتداء على المواطنين في حي الشيخ جراح”، ودانت هذه التصرفات، مشيرة إلى “ضرورة وقف هذه الانتهاكات والتصعيد”.

وأكدت الرئاسة ان “استمرار إسرائيل في انتهاج سياسة الاقتحامات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية ومواصلتها الاعتداءات على المصلين الآمنين، هي سياسة مرفوضة ومدانة واستفزاز غير مقبول، يعيد الأمور إلى مربع العنف والتوتر، ويعيد الامور الى المربع الاول”.