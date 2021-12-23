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الرئاسة الفلسطينية تدين بشدة "الاعتداءات الإرهابية" في برقة

24 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2021 12:21 صباحًا
"وفا"
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أعربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة “لاستمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية” وطالبت بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقالت الرئاسة في بيان إنها تدين بشدة “الاعتداءات الإرهابية المتواصلة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال” وقالت إنه كان “آخرها الاعتداءات التي يتعرض لها أهالي محافظات الشمال، وخاصة قرية برقة شمال غرب نابلس، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 125 مواطنا، عدا عن ترويع الأطفال وتخريب الممتلكات وقطع الطرق”.

وحملت الرئاسة الفلسطينية في بيان الحكومة الإسرائيلية “مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية” وقالت إنه “في حال استمرارها ستؤدي لدخول المنطقة إلى مربع العنف والتوتر، وهو ما تسعى إليه دوائر التطرف في إسرائيل”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئاسة جددت “مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حيث لا يمكن أن تبقى إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون”.

وشددت الرئاسة على “ضرورة العمل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان ولجم اعتداءات المستوطنين التي تهدف بالأساس إلى إفشال الجهود الأمريكية والدولية الرامية إلى إحياء العملية السياسية”.

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