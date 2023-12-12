الأربعاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئاسة الفلسطينية ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2023 12:30 صباحًا
مشاهد من الدمار في غزة

مشاهد من الدمار في غزة

A A A
طباعة المقال

رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس، وحثت الدول التي صوتت لصالح القرار على إلزام إسرائيل بتنفيذه.

وكان قد طالبت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

ويأتي تصويت الجمعية العامة بعد يوم من زيارة 12 مبعوثا من مجلس الأمن للجانب المصري من معبر رفح الحدودي، وهو المكان الوحيد الذي تعبر فيه مساعدات إنسانية محدودة وإمدادات الوقود إلى غزة. ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلا لها في الزيارة.

ويطالب قرار الجمعية العامة أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وامتثال الجانبين المتحاربين للقانون الدولي وتحديدا فيما يتعلق بحماية المدنيين.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار القصف الإسرائيلي المدمر على غزة
غزة تحت النار
المفوض الأممي لحقوق الإنسان يحذر: الأوضاع في غزة "تخطت الانهيار"
جرحى بسبب القصف الإسرائيلي على غزة
غزة تحت النار
لأسباب إنسانية.. مطالب أممية بوقف إطلاق النار في غزة
وول ستريت
وول ستريت تغلق على ارتفاع بعد ظهور بيانات التضخم

الأكثر قراءة

غزة تحت النار
فيديو.. جندي إسرائيلي مصدوم لما فعلته قذائف القسام بمدرعة "النمر"!
يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون على الاتفاق مع "حزب الله" ولكن.. بشرط!
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
غزة تحت النار
تصريحات مفاجئة للرئيس الأمريكي حول خلافات مع نتنياهو!