الرئاسة الفلسطينية ترد على خامنئي بشأن هجوم 7 أكتوبر

قالت الرئاسة الفلسطينية الإثنين إن الشعب الفلسطيني “ليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته بالحرية والاستقلال”، وذلك ردا على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكان خامنئي قد ذكر أن الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر\تشرين الأول وقع “في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها لتطبيق مخطط السيطرة على المنطقة”.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان أن “هذه التصريحات التي تعلن بوضوح أن هدفها هو التضحية بالدم الفلسطيني وبآلاف الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير الأرض الفلسطينية لن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.