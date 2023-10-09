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الرئيس الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف "العدوان الإسرائيلي"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2023 10:41 مساءً
غارات إسرائيلية تدمر برج "فلسطين" السكني وسط غزة

غارات إسرائيلية تدمر برج "فلسطين" السكني وسط غزة

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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس محمود عباس طالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية جراء “العدوان الإسرائيلي المتواصل… وخاصة في قطاع غزة”.

وشدد عباس على “أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأهلنا في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الاثنين إن حماس أسرت أكثر من 100 شخص في اقتحام دام عبر الحدود في مطلع الأسبوع.

وأضاف كوهين لصحفيين أجانب “في الوقت الحالي، هناك أكثر من 700 شخص قتلوا وذبحوا. وأكثر من 100 شخص وقعوا في الأسر”.

فيما أكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم، أن الوضع الميداني لا يسمح بالحديث عن مفاوضات تبادل الأسرى الآن.

وأضاف أن الحركة تنسق مع الفصائل الأخرى على الأرض بشأن الأسرى، مشيراً إلى أنه تم توزيع الأسرى الإسرائيليين على كافة محاور القتال.

كما أوضح أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مقتل أسراها، في إشارة إلى مقتل أربعة أسرى بوقت سابق.

    المصدر :
  • رويترز

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