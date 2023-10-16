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الرئاسة الفلسطينيّة تتراجع عن تصريح عباس بشأن "حماس"

منذ 3 دقائق
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تصريحات أمس الأحد للرئيس محمود عباس انتقد فيها أفعال حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكنّها حذفت الإشارة إلى الحركة من التصريحات في وقت لاحق، من دون ذكر تفسير.

جاءت التصريحات التي نشرتها الوكالة على موقعها الإلكتروني، خلال اتصال هاتفي بين عباس والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث ناقش كلاهما القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان تقرير الوكالة الأساسي حول الاتصال الهاتفي يشمل فقرة ورد فيها “شدد الرئيس أيضًا على أنّ سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني”، مضيفًا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

وبعد ساعات من نشر التقرير قامت الوكالة بتعديل التصريحات لتصبح: “أكد الرئيس أن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس سياسات أي تنظيم آخر”.

ولم يصدر مكتب الرئيس عباس ولا وكالة الأنباء الفلسطينية أي تعليق حتى الآن، حول سبب حذف الإشارة إلى حماس. ولم تعلق حماس أيضًا على الأمر.

كما قالت الوكالة في تقريرها: “أكد الرئيس رفض قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين”.

    المصدر :
  • رويترز

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