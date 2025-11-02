الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئاسة النيجيرية: نرحب بالمساعدة الأميركية في مكافحة الإرهاب

منذ ساعتين
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2025 2:11 مساءً
خريطة نيجيريا

خريطة نيجيريا

A A A
طباعة المقال

قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية الأحد إن بلاده ترحب بمساعدة الولايات المتحدة في محاربة المتمردين الإسلاميين ما دامت وحدة أراضيها ستُحترم، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عمل عسكري في البلاد بسبب طريقة معاملة المسيحيين هناك.

وقال ترامب أمس السبت إنه طلب من وزارة الدفاع التأهب لأي تدخل عسكري محتمل في نيجيريا إذا “واصلت” حكومة أبوجا “السماح بقتل المسيحيين”.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الولايات المتحدة قد تتدخل “للقضاء تماما على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسواق الأسهم في منطقة الخليج
معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
اتهام إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران.. وما علاقة بن غفير؟
علم كينيا
ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في كينيا إلى 22

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
أنقاض موقع متضرر جراء غارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت
توازن الردع الهش وعوامل "عجز" حزب الله