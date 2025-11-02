الرئاسة النيجيرية: نرحب بالمساعدة الأميركية في مكافحة الإرهاب

قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية الأحد إن بلاده ترحب بمساعدة الولايات المتحدة في محاربة المتمردين الإسلاميين ما دامت وحدة أراضيها ستُحترم، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عمل عسكري في البلاد بسبب طريقة معاملة المسيحيين هناك.

وقال ترامب أمس السبت إنه طلب من وزارة الدفاع التأهب لأي تدخل عسكري محتمل في نيجيريا إذا “واصلت” حكومة أبوجا “السماح بقتل المسيحيين”.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الولايات المتحدة قد تتدخل “للقضاء تماما على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة”.