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الرئاسة: جنوب أفريقيا ترحب بمطالبة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحرب غزة

منذ 45 دقيقة
جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية

جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية

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قالت رئاسة جنوب أفريقيا الاثنين إنها ترحب بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وثلاثة من قياديي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب منسوبة إليهم.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه عبثي وإنها خطوة غرضها استهداف إسرائيل بأكملها.

وأضاف نتنياهو “أرفض مقارنة المدعي العام في لاهاي المثيرة للاشمئزاز بين إسرائيل الديمقراطية والقتلة الجماعيين بحماس”.

وتابع “بأي جرأة تقارن حماس التي قتلت وأحرقت وذبحت وقطعت رؤوسا واغتصبت وخطفت إخوتنا وأخواتنا وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يخوضون حربا عادلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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