الرئيس الأرجنتيني سيلتقي بترامب ونتنياهو في نيويورك

أفاد المكتب الصحفي الرئاسي في الأرجنتين بأن الرئيس خافيير ميلي سيلتقي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء خلال زيارته لنيويورك.

كما سيجتمع ميلي، الذي يتبنى سياسة دولية منحازة للولايات المتحدة وإسرائيل، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في نيويورك.

وأكد الرئيس الأرجنتيني أن بلاده ستفتتح سفارتها في القدس العام المقبل كدلالة على دعمها لإسرائيل.

وعبر ميلي مرارا عن دعمه لترامب، الذي التقى به بالفعل منذ توليه رئاسة الأرجنتين في عام 2023.

وتسعى الأرجنتين، التي ترتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى الحصول على دعم لسياستها الاقتصادية في وقت تعاني فيه الأسواق المالية من توتر شديد في أعقاب هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية في بوينس أيرس.

ومن المقرر أن يلتقي ميلي ووزير الخارجية جيراردو ويرثين ووزير الاقتصاد لويس كابوتو وآخرون غدا الاثنين مع كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.