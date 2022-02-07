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الرئيس الأمريكي يتطلع إلى زيارة إسرائيل هذا العام

7 - فبراير - 2022
جو بايدن

جو بايدن

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتطلع لزيارة إسرائيل في وقت لاحق هذا العام، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وفق بيان للبيت الأبيض.

وجاء في البيان: “الرئيس شكر رئيس الوزراء لدعوته إلى زيارة إسرائيل، وقال إنه يتطلع إلى إجراء الزيارة في وقت لاحق هذا العام”.

وأضاف البيان: “بايدن تحدث مع بينيت وأعاد التأكيد على الشراكة الدافئة والتاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وقد ناقش الجانبان الأمن في الشرق الأوسط “بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها”.

وأكد بايدن التزامه الاستقرار في المنطقة “مع تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والازدهار”.

واستقبل الرئيس الأمريكي بينيت في البيت الأبيض العام الماضي، حيث حاول الرجلان وضع خلافاتهما جانبا وتشكيل جبهة موحدة.

وتعارض إسرائيل بشدة محاولة بايدن العودة الى الاتفاق النووي مع إيران للعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسبق لبينيت أن أكد أنه سيواصل بناء المستوطنات وسيعارض قيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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