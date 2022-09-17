الرئيس الأمريكي يتوجه إلى لندن للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل إلى لندن (السبت 17-9-2022) لحضور جنازة الملكة إليزابيث دون أن يرافقهما أي رئيس أمريكي سابق.

وذكر البيت الأبيض في الأسبوع الماضي أن الدعوة الملكية لحضور الجنازة التي تقام يوم الاثنين في كنيسة وستمنستر كانت موجهة لبايدن وزوجته فحسب.

توفيت الملكة في الثامن من سبتمبر أيلول الجاري بعد اعتلائها عرش بريطانيا على مدى 70 عاما، مما أثار حالة من الحزن والحداد في المملكة المتحدة وجميع أنحاء العالم.

والتقت الملكة الراحلة بالعديد من رؤساء الولايات المتحدة، ومنهم في السنوات الأخيرة دونالد ترامب وباراك أوباما وجورج دبليو بوش. التقت بعدد 13 من آخر 14 رئيسا لأمريكا، باستثناء ليندون جونسون. وكان اللقاء الأول مع هاري ترومان في عام 1951 عندما كانت لا تزال أميرة.

ومن المقرر أن يصل بايدن وزوجته، اللذان تناولا الشاي مع الملكة في يونيو حزيران 2021، إلى لندن في وقت لاحق من مساء اليوم السبت.

وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم إن بايدن سيعقد اجتماعا ثنائيا معها لدى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء بدلا من الاجتماع معها في لندن غدا الأحد.

ومن المقرر أن يلقي بايدن وزوجته نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الملكة المسجى في قاعة وستمنستر غدا الأحد، ثم سيوقعان في سجل التعازي الرسمي قبل حضور حفل استقبال يستضيفه الملك تشارلز الثالث.

ويحضر الجنازة الرسمية قرابة المئة من رؤساء الدول والحكومات.

ويقول بايدن (79 عاما) إن الملكة تذكره بوالدته. وسبق أن مر بايدن بأحداث حزن بالغ إذ فقد ابنه بسبب السرطان في عام 2015 كما فقد زوجته السابقة وابنته الصغيرة في حادث سيارة قبل عقود. وسيعود بايدن وزوجته إلى واشنطن يوم الاثنين بعد حضور الجنازة.