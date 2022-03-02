الرئيس الأمريكي يعلن إغلاق أجواء بلاده أمام الطيران الروسي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستغلق الأجواء الجوية في وجه كل رحلات الطيران الروسي.

وقال بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن بوتين “أصبح معزولا والعالم الحر سيحاسبه على تصرفاته”.

وأشار بايدن إلى أن الاقتصاد الروسي “يتداعى وكل اللوم على بوتين”، لكنه طمأن بأن هذا الوضع لن يؤثر على اقتصاد أميركا، حيث قال: “سنحمي المستهلكين والشركات الأميركية من تداعيات العقوبات المفروضة ضد روسيا”.

وتعهد بايدن أن أميركا ستقدم للأوكرانيين مليار دولار لإعادة بناء مؤسساتهم، مؤكدا أن القوات الأميركية لن تنخرط في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وأفصح قائلا “لن نقاتل إلى جانب أوكرانيا لكن سنعزز قوة الناتو “.

وأشاد الرئيس الأميركي بالشعب الأوكراني ورئيسه قائلا إن الشعب يحارب ببسالة وشجاعة كما أن الرئيس الأوكراني بات مصدر إلهام للعالم، معتبرا أن الدبابات الروسية قد تقتحم أوكرانيا لكنها عاجزة عن كسب العقول والقلوب، وأن بوتين سيحقق مكاسب ميدانية لكنه سيواجه تداعيات طويلة الأمد.

ويأتي ذلك إعلان حظر الطيران الروسي في الأجواء الأميركية بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه يجري مناقشات مع الولايات المتحدة من أجل تطبيق حظر على الرحلات الروسية، وفقا لما نقلته رويترز.

وكان كل من الاتحاد الأوروبي وموسكو قد حظرا السفر الجوي بينهما بسبب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا، في خطوة تسببت بحجب المسارات الجوية بين الشرق والغرب، ولم تستبعد واشنطن بعد تطبيق قرار مماثل بحق روسيا.

وقالت شركتا “يونايتد إيرلاينز” و”يو بي إس”، الثلاثاء، إنهما ستوقفان الحركة في المجال الجوي الروسي، لتنضما إلى خطوط “دلتا إيرلاينز” و”أميركان إيرلاينز”.