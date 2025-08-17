الرئيس الأميركي: تطور كبير حدث بشأن روسيا وأوكرانيا .. ترقبوا!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن إحراز “تقدم كبير” بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بعد يومين من قمة عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بهذا الصدد.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال”: “تقدم كبير حول روسيا. ترقبوا الأخبار!”، بدون أن يورد مزيداًَ من التفاصيل.

من جهته، أكد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الأحد، أن روسيا قدمت “بعض التنازلات” في ما يتصل بخمس مناطق أوكرانية أعلنت ضمها.

وقال ويتكوف لشبكة “سي إن إن” الأميركية: “قدم الروس بعض التنازلات بشأن كل هذه المناطق الخمس”، في إشارة إلى دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا جزئياً، وأعلنت ضمها إلى أراضيها في 2024، بالإضافة لشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في 2014.

كما كشف المبعوث الأميركي الخاص أن ترامب اتفق مع بوتين على “ضمانات أمنية متينة” لأوكرانيا خلال قمتهما في ألاسكا، قائلاً: “اتفقنا على ضمانات أمنية متينة أصفها بأنها تغير المعادلة”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لشبكة “سي بي إس”، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل محاولاتها لوضع سيناريو للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن ربما لا تتمكن من تحقيق ذلك.

وأضاف روبيو: “إذا لم يكن التوصل إلى السلام ممكناً.. واستمرت الحرب، سيتواصل موت الناس بالآلاف.. قد يحدث ذلك للأسف، لكننا لا نريد ذلك”.

يأتي هذا بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنه لا يرى “أي مؤشر” على استعداد روسيا لعقد قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة، وذلك عشية لقائه ترامب في واشنطن، بعد أيام من اجتماع الأخير ببوتين.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك في بروكسل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: “في هذه المرحلة، لا يتوافر أي مؤشر من جانب روسيا إلى أن القمة الثلاثية ستعقد”.

من جهتها، قالت فون دير لاين إنه يجب ألا تكون هناك قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو المساعدات الخارجية لكييف.

وأضافت: “ينبغي ألا تكون هناك قيود على القوات المسلحة الأوكرانية، سواء كان ذلك بالتعاون مع دول أخرى أو عبر تلقي المساعدة منها. لا قيود على القوات المسلحة الأوكرانية”.

كما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية باقتراح ترامب تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مستلهمة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار المساعي لوضع حد للحرب مع روسيا، مشددةً على وجوب أن تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على وحدة أراضيها.