الرئيس الأميركي دونالد ترمب يهدد بقطع كافة العلاقات مع الصين… “لا أريد التحدث معه”

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هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، بقطع كافة العلاقات مع الصين.

وأعلن ترمب أنه “لا يرغب في التحدث في الوقت الحالي” إلى نظيره الصيني شي جينبينغ. وقال ترمب في لقاء على قناة “فوكس بزنس”، “لدي علاقة جيدة جدا معه لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدث إليه”.

واعتبر الرئيس الأميركي أن موقف بكين في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “خيّب أمله”.

ولدى سؤاله عن التدابير الانتقامية التي قد يتخذها، تملص عن الإجابة، لكنه قال، “هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها يمكننا قطع كل علاقة مع الصين”.

واتهم ترمب سابقاً الصين بإخفاء المعلومات المتعلقة بالفيروس، خاصة في بداية انتشاره، وأنها “لم تتحل بالشفافية”، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتفشيه على مستوى العالم.