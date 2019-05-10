الرئيس الأميركي يعتزم ترشيح شاناهان وزيرا للدفاع

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أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يعتزم ترشيح القائم بعمل وزير الدفاع، باتريك شاناهان، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة بوينغ، وزيرا للدفاع. وبذلك يكون شاناهان هو وزير الدفاع الثاني خلال فترة رئاسة ترمب.

وباختيار وزير للدفاع سبق له العمل في شركة دفاعية كبرى، يخالف ترمب بذلك العرف السائد في اختيار المرشح لوزارة الدفاع.

ويخضع شاناهان حاليا للتحقيق من جانب المفتش العام لوزارة الدفاع في مزاعم أنه طلب معاملة تفضيلية من بوينغ عندما كان يعمل في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، لكن تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات.

وفي السياق، قالت سارة ساندرز، المسؤولة الإعلامية للبيت الأبيض، “لقد أثبت شاناهان خلال الأشهر القليلة الماضية أنه أكثر من مؤهل لقيادة وزارة الدفاع، وسيواصل القيام بعمل ممتاز”.

ويتمتع شاناهان، البالغ من العمر 56 عاما، بخبرة كبيرة في صناعة الدفاع، ولكن خبرته قليلة في العمل الحكومي.

وحل شاناهان محل وزير الدفاع السابق جيم ماتيس، الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية والذي استقال في ديسمبر /كانون الأول بعد خلاف مع ترمب حول دعوة الرئيس إلى سحب القوات الأميركية من سوريا.