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الرئيس الأميركي يوقع تشريعا لتفادي الإغلاق الحكومي

1 - أكتوبر - 2021

الرئيس جو بايدن

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على التشريع حول تمويل عمل أجهزة السلطة حتى 4 ديسمبر المقبل، ما يسمح بتفادي الإغلاق الحكومي.

وفي وقت سابق من يوم الخميس صادق مجلس الشيوخ على التشريع بـ 65 صوتا مقابل 35 صوتا، ومجلس النواب بـ 254 صوتا مقابل 175 صوتا.

وكان عدم تمرير التشريع، سينهي تمويل عمل الحكومة الخميس مع إغلاق الحكومة اعتبارا من الجمعة.

يذكر أن آخر إغلاق حكومي في الولايات المتحدة وقع في 22 ديسمبر عام 2018، واستمر هذا الإغلاق 35 يوما، ما يعتبر فترة قياسية لعدم عمل الحكومة.

وعلى الرغم من انتهاء العام المالي في 30 سبتمبر، لا تزال الولايات المتحدة بدون ميزانية متفق عليها للعام المالي القادم، حيث يستمر الجدل بين أعضاء الكونغرس بشأن حزمة الدعم الاجتماعي بقيمة 3.5 تريليون دولار.

ويهدد اليساريون في الحزب الديمقراطي بعرقلة قانون البنية التحتية بحجم تريليون دولار، إن لم يتم تمرير حزمة الدعم الاجتماعي الآنفة الذكر.

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