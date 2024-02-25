الرئيس الأوكراني: آمل في عقد قمة بشأن السلام خلال الربيع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الأحد 25-2-2024) إن بلاده تأمل في أن يناقش زعماء العالم خلال قمة تعقد في سويسرا خلال الأشهر القليلة المقبلة رؤية كييف للسلام وأن يتم بعد ذلك تقديم خطة السلام إلى روسيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في كييف “آمل أن يتم ذلك في الربيع. يجب ألا نخسر هذه المبادرة الدبلوماسية”.

وأشار زيلينسكي في حديثه إلى أن 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال الغزو الروسي الشامل المستمر منذ عامين، وذلك في أول افصاح رسمي عن عدد القتلى العسكريين منذ شهور.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه لا يستطيع الكشف عن عدد الجرحى في الحرب، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يدعم عمليات التخطيط العسكري الروسية.

وقال زيلينسكي “31 ألف جندي أوكراني قتلوا في هذه الحرب. ليس 300 ألف وليس 150 ألف… الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلق الأكاذيب هناك… لكن مع ذلك، هذه خسارة كبيرة لنا”.

ولم تكشف أوكرانيا عن خسائرها العسكرية منذ نهاية عام 2022 عندما قال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك إن 13 ألف جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الغزو في 24 فبراير شباط.

ولا تكشف روسيا عن خسائرها العسكرية التي تعتبرها سرية.