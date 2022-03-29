الرئيس الأوكراني: الحصار الروسي على ماريوبول جريمة ضد الإنسانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن الحصار الروسي لمدينة ماريوبول الساحلية يشكّل “جريمة ضد الإنسانية”.

وأضاف زيلينسكي أمام البرلمان الدنماركي في خطاب عبر الفيديو “ما تفعله القوات الروسية بماريوبول هو جريمة ضد الإنسانية، وهو أمر يحدث على مرأى العالم حاليا”.

وكان المتحدث باسم رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية، قد أعلن أمس الإثنين إن ما يقرب من 5 آلاف شخص قُتلوا في المدينة الواقعة في جنوب البلاد منذ أن فرضت القوات الروسية حصارا عليها.

ونقل المتحدث بيانات عن مكتب رئيس البلدية ذكرت أن حوالي 90% من المباني في ماريوبول تضررت، بينما دُمرت حوالي 40% منها.

وأعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، عن استئناف عمليات إجلاء السكان عبر 3 ممرات إنسانية، خصوصا من مدن شرق أوكرانيا المحاصرة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إنه سيتم فتح ممر آمن للسكان لمغادرة عدة مدن من بينها مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة في سيارات خاصة.

وأعلنت قوات موالية للجيش الأوكراني تطلق على نفسها كتيبة القرم الإسلامية، استعادة السيطرة على قرية موتيجين غرب كييف، من القوات الروسية.

من جانب آخر، اتهمت الخارجية الروسية الدولَ الغربية بشن عملية سيبرانية واسعة، مؤكدة أن هذا “العدوان” سيؤدي إلى عواقب وخيمة عليها. في المقابل، اتهمت هيئة الأركان الأوكرانية الجيشَ الروسي بتعمد استهداف مستودعات الغذاء والوقود والأحياء السكنية.