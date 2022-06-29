الرئيس الأوكراني: العلاقات مع سوريا انتهت

بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا، أعلنت أوكرانيا قطع العلاقات مع سوريا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو بثه عبر تطبيق تلغرام: “انتهت العلاقات بين أوكرانيا وسوريا”، مضيفا أن “ضغوط العقوبات” على دمشق الحليفة لموسكو ستزداد شدّة.

خطوة سورية

وأعلنت سوريا، في وقت سابق الأربعاء، الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين لتصبح أول دولة تقدم على ذلك بعد روسيا التي اعترفت بهما في 21 فبراير/شباط الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، قوله، إن بلاده قررت الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، “تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في كل المجالات”.وأضاف المصدر، أنه “سيجرى التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات، بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة”.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أعلن في وقت سابق الشهر الحالي خلال لقائه وفداً روسياً وممثلين عن جمهورية دونيتسك استعداد بلاده “للبدء بالعمل على رفع العلاقات… إلى المستوى السياسي” مع الأخيرة.

ليست الأولى

وهذه ليست المرة الأولى التي تنضم فيها دمشق إلى حليفتها روسيا، إذ اعترفت الحكومة السورية في مايو/أيار 2018 بمنطقتي ابخازيا واوسيتيا الانفصاليتين في جورجيا الواقعتين تحت النفوذ الروسي.

وفي أحدث تطورات للأوضاع الميدانية هناك، قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك وهيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأسبوع الماضي، إن القوات الروسية سيطرت على عدة مناطق بالقرب من مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك في لوجانسك.

وقال جايداي للتلفزيون الأوكراني إن القوات الروسية سيطرت على بلدة توشكيفكا جنوبي سيفيرودونيتسك.