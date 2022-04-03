الرئيس الأوكراني: فرض عقوبات جديدة على روسيا لا يكفي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الغرب سيفرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب قتل المدنيين في بوتشا ومدن أوكرانية أخرى لكنه أكد أنها ليست عقابا كافيا.

وأضاف زيلينسكي أن مئات الأشخاص قتلوا في بوتشا وبلدات أخرى بينهم مدنيون قتلوا رميا بالرصاص.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأحد إن الحلفاء الغربيين سيتفقون على فرض مزيد من العقوبات على روسيا في غضون الأيام المقبلة بسبب غزوها لأوكرانيا و”الأعمال الوحشية” التي ارتكبتها القوات الروسية في بلدة قرب كييف.

وأضاف في بيان للصحفيين أن الرئيس الروسي فلاديمير “بوتين وأنصاره سيشعرون بعواقب” أعمالهم.

وتابع “سنواصل تزويد أوكرانيا بالسلاح ليتسنى لها الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي”.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، فيما ستشدد العقوبات على روسيا ردا على “الهجمات البغيضة ضد المدنيين” في بوتشا واربين وقرب كييف، ما يدل على أن موسكو ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف جونسون في بيان الأحد “سأفعل كل ما بوسعي لكبح الآلة الحربية (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.ومضى يقول “نحن نكثف عقوباتنا ونزيد الدعم العسكري كما نعزز مساعداتنا الإنسانية لأولئك المحتاجين على الأرض”.

وكانت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينديكتوفا، قد قالت إنه تم العثور على جثث تعود الى 410 مدنيين في أراض بمنطقة كييف استعادتها قوات بلدها أخيرا من القوات الروسية.

وذكرت فينيديكتوفا عبر شاشات التليفزيون اليوم الأحد أن ممثلي الادعاء الذين يحققون في جرائم حرب يحتمل أن تكون القوات الروسية ارتكبتها فحصوا 140 جثة.

ونفت موسكو في السابق اتهامات أوكرانية بأنها تستهدف المدنيين أو ترتكب جرائم حرب محتملة.

ودعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، المحكمة الجنائية الدولية إلى زيارة بوتشا وبلدات أخرى حول كييف في أقرب وقت ممكن لجمع الأدلة.