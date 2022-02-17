الرئيس الأوكراني: لا نريد “إعطاء سبب إضافي” لروسيا للغزو

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن بلاده “لا تحتاج” إلى جنود حلفاء أجانب على أراضيها لمواجهة روسيا التي يزعم الغرب أنها تعتزم “اجتياح” أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع موقع “أر بي كا أوكرانيا”: “لا نحتاج إلى عسكريين مع علم أجنبي على أراضينا”، مضيفا أنه لا يريد “إعطاء سبب إضافي” لروسيا للتدخل العسكري.

وكان الرئيس الأوكراني أعلن في وقت سابق أنه “لم يلمس انسحاب القوات الروسية عن حدود بلاده، مؤكدا أن الحدود رغم ذلك تحت السيطرة”.

وترفض موسكو الاتهامات الغربية بالتحضير “للهجوم” على أوكرانيا، وتنفي وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.

تقديرات أمريكية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن خطر “اجتياح” روسيا لأوكرانيا “عال جدا”، على الرغم من نفي موسكو مرارا صحة هذه المزاعم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الرئيس الأمريكي قوله إن “هجوما روسيا على أوكرانيا ممكن في الأيام المقبلة”.

وأكد بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض إلى أوهايو أن “لا نية لديه” للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، إن روسيا تواصل حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وتقترب من “عتبة حلف الناتو”.

وزعم أوستن خلال مؤتمر صحفي أن “روسيا تريد منا أن نصدق أن أوكرانيا تشكل تهديدا، وتواصل تبرير نشر قوات كبيرة”، مشيرا إلى أن “طبيعة نشر القوات الروسية لا تدل على أن ذلك يجري دون سبب عسكري”.

ولفت أوستن إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “سيتحمل المسؤولية إذا اندلع نزاع بما قد يسببه ذلك من مآس”.