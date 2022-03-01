الرئيس الأوكراني للاتحاد الأوروبي: أثبتوا أنكم معنا

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى “إثبات وقوفه إلى جانب أوكرانيا” في حربها مع روسيا، وذلك بعد يوم واحد من التوقيع على طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد.

وقال زيلينسكي، بكلمة مسجلة عبر فيديو للبرلمان الأوروبي الذي انعقد في جلسة استثنائية: “الاتحاد الأوروبي سيكون أقوى بكثير معنا، هذا أمر مؤكد. بدونكم، ستكون أوكرانيا وحيدة”.

وأضاف “أثبتوا أنكم معنا، وأثبتوا أنكم لن تسمحوا لنا بالرحيل، وأثبتوا أنكم أوروبيون حقا، ومن ثم ستنتصر الحياة على الموت وسينتصر النور على الظلام. المجد لأوكرانيا”.

وتابع قائلا: “الأوكرانيون يدفعون تكلفة باهظة للدفاع عن الحرية، بعد 5 أيام من الغزو الروسي الشامل، واليوم نحن نضحي بأرواحنا من أجل الحرية، والأوكرانيون رائعون وشجعان”

ولفت إلى أن الأوكرانيين يريدون “أن يروا أطفالهم على قيد الحياة، فبالأمس قتل 16 طفلا أوكرانيا”.

من جانبه اتهم شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27، روسيا، الثلاثاء، بـ”الإرهاب الجيوسياسي” بعد غزوها أوكرانيا، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي.

وقال ميشال “ليست أوكرانيا وحدها التي تتعرض للهجوم، بل الهجوم يستهدف أيضا القانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد والديمقراطية والكرامة الإنسانية. إنه إرهاب جيوسياسي واضح وبسيط”.

بدورها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في خطابها أمام البرلمان، أن “مصير الاتحاد الأوروبي على المحك في الحرب الأوكرانية”.

وأضافت “طريقة استجابتنا اليوم لما تقوم به روسيا، ستحدد مستقبل النظام العالمي. مصير أوكرانيا على المحك ومصيرنا أيضا. يجب أن نبدي القوة الكامنة في أنظمتنا الديمقراطية”.