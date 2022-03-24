الرئيس الأوكراني للناتو: أعطونا 1% من دباباتكم وطائراتكم

دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حلف “الناتو”، إلى دعم أوكرانيا بـ 1% من الدبابات والطائرات التي تمتلكها جيوش الحلف.

ووفق وكالة (رويترز) فقد قال زيلينسكي، في خطابه إلى قمة حلف الناتو: “أطلب منك إعادة النظر في موقفكم وتقييمكم واهتمامكم بالأمن. بإمكانكم توفير 1% من دباباتكم، و1% من طائراتكم، وليس بوسعنا أن نشتري تلك الأسلحة، حيث تعتمد تلك الإمدادات فقط على قرار (الناتو)”.

وأكد زيلينسكي أنه ينتظر من الناتو اتخاذ قرارات وإعطاء ضمانات موثوقة تحقق السلم الحقيقي، كما تنتظر أوكرانيا إيصال الأسلحة ومن بينها راجمات الصواريخ والدفاعات الجوية، بدعوى أن بإمكان أوكرانيا تأمين أوروبا في وجه روسيا.

كما دعا الرئيس الأوكراني إلى قبول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والتوقف عن استخدام النفط الروسي، ومنع رسو السفن الروسية في الموانئ الأوروبية. يأتي ذلك على خلفية تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين بعدم إمكانية تخلي دول الاتحاد الأوروبي عن مصادر الطاقة الروسية في الوقت الحالي، ورفض الاتحاد الأوروبي الصريح لعدم وجود إمكانية لانضمام أوكرانيا للاتحاد، على الأقل في المدى المنظور.

واتفق قادة دول حلف شمال الأطلسي الذين اجتمعوا في بروكسل اليوم الخميس، على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا وحذروا موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية.

وذكر بيان مشترك بعد اجتماع زعماء الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف في بروكسل “ما زلنا على قلب رجل واحد في معارضتنا للعدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا حكومة وشعبا والدفاع عن أمن جميع الحلفاء”.

واتفق الزعماء على تشكيل أربع مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وحذروا الصين من دعم الحرب التي تشنها روسيا.